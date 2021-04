Il piano del governo per le riaperture. Bar, ristoranti, zone gialle: le possibili date (Di lunedì 12 aprile 2021) Quasi tutte le Regioni italiane da oggi tornano in arancione, mentre il governo riflette sulle date delle prime riaperture, che difficilmente arriveranno entro la fine di aprile. Più probabilmente, si riaprirà nel mese di maggio, in modo da poter contare sulla copertura vaccinale delle fasce più anziane (e dunque più a rischio) della popolazione. L’obiettivo del governo è aprire per non richiudere più. Il timore, con la variante inglese ormai diventata dominante, è che si ripeta quanto accaduto con la Sardegna, dove nel giro di tre settimane si è passati dalla zona bianca alla zona rossa. L’Italia torna quasi tutta arancione Da oggi, lunedì 12 aprile, l’Italia torna quasi tutta in arancione, con le riaperture di negozi, parrucchieri, centri estetici e spostamenti consentiti in ambito regionale. A ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Quasi tutte le Regioni italiane da oggi tornano in arancione, mentre ilriflette sulledelle prime, che difficilmente arriveranno entro la fine di aprile. Più probabilmente, si riaprirà nel mese di maggio, in modo da poter contare sulla copertura vaccinale delle fasce più anziane (e dunque più a rischio) della popolazione. L’obiettivo delè aprire per non richiudere più. Il timore, con la variante inglese ormai diventata dominante, è che si ripeta quanto accaduto con la Sardegna, dove nel giro di tre settimane si è passati dalla zona bianca alla zona rossa. L’Italia torna quasi tutta arancione Da oggi, lunedì 12 aprile, l’Italia torna quasi tutta in arancione, con ledi negozi, parrucchieri, centri estetici e spostamenti consentiti in ambito regionale. A ...

Advertising

greenMe_it : Il Giappone è pronto a rilasciare in mare l’acqua radioattiva: il 13 aprile è atteso il piano operativo del Governo… - LaStampa : Prodi non si tira indietro: 'Il vero dramma che frena l’Unione è la regola dell’unanimità. Con una regola del gener… - LaStampa : Testimone chiave per la cattura dei killer del giudice Livatino, Pietro Nava, dal 1990, vive sotto protezione. Ora… - carlossartori19 : Se lo togliessero, sarebbe come confermare che il Conte 2 deve andare a processo tipo norimberga, cosi invece pia… - alcinx : RT @Open_gol: La data chiave è quella del 19 aprile quando Johnson&Johnson dovrebbe consegnare mezzo milione di vaccini monodose. Se il pia… -