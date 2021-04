Il padrino: la villa del film torna sul mercato con uno sconto di 105 milioni di dollari (Di lunedì 12 aprile 2021) torna in vendita la celebre villa de il padrino appartenuta a William Randolph Hearst, la magione è in vendita con uno sconto di oltre 100 milioni rispetto al prezzo iniziale. La storica villa di Los Angeles che nel 1972 ha ospitato le riprese de Il padrino è tornata sul mercato. Al momento è in vendita a 89,75 milioni di dollari, uno scontro di 105 milioni rispetto la prezzo iniziale di 195 milioni chiesto nel 20216, prima che il proprietario dichiarasse bancarotta. L'imprenditore e investitore immobiliare Leonard Ross è stato costretto a mettere in vendita la proprietà dopo aver dichiarato bancarotta a seguito di una petizione di Fortress Investment Group, secondo cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 aprile 2021)in vendita la celebrede ilappartenuta a William Randolph Hearst, la magione è in vendita con unodi oltre 100rispetto al prezzo iniziale. La storicadi Los Angeles che nel 1972 ha ospitato le riprese de Ilta sul. Al momento è in vendita a 89,75di, uno scontro di 105rispetto la prezzo iniziale di 195chiesto nel 20216, prima che il proprietario dichiarasse bancarotta. L'imprenditore e investitore immobiliare Leonard Ross è stato costretto a mettere in vendita la proprietà dopo aver dichiarato bancarotta a seguito di una petizione di Fortress Investment Group, secondo cui ...

