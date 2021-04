Il nipote ' ribelle' Harry saluta Filippo | ' Ciao nonno impertinente'

Advertising

Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: 'E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine' E' il ricordo comm… - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: 'E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine' E' il ricordo comm… - IoCercoDiMe : RT @Agenzia_Ansa: 'E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine' E' il ricordo comm… - Agenzia_Ansa : 'E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine' E' il ricord… - jelenaisgrande : RT @rtl1025: ?? 'He was my grandpa. E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine'. E… -

Ultime Notizie dalla rete : nipote ribelle

Grazie nonno, per essere stato te stesso . Ci voleva Harry, il predilettodi casa Windsor , per far risuonare qualche parola diversa nel coro dei tributi - commossi, sentiti, magari sinceri, eppure uniformi - che il Regno Unito sta intonando in questi giorni ..."He was my grandpa. E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine". E' il ricordo commosso con cui Harry, predilettotornato a Londra dagli Usa solo per i funerali, ricorda oggi via Twitter il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, morto quasi centenario venerdì scorso. .Il nipote "ribelle" è tornato a Londra dagli Usa per i funerali e per stare vicino alla nonna, la regina Elisabetta. "Grazie nonno per il tuo servizio, per la tua dedizione alla nonna e per essere ...«Grazie nonno, per essere stato te stesso». Ci voleva Harry, il prediletto nipote ribelle di casa Windsor, per far risuonare qualche parola diversa nel coro dei tributi - commossi ...