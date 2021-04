Il ministro Garavaglia (Lega): “L’Italia deve riaprire entro il 2 giugno” (Di lunedì 12 aprile 2021) Riaperture, Garavaglia (Lega): “entro il 2 giugno” L’Italia pronta a ripartire il 2 giugno? Secondo quanto dichiarato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il primo a parlare di questo orizzonte temporale per le riaperture di negozi, bar, ristoranti e attività commerciali, quella della festa della Repubblica sarebbe “una data finale” entro la quale si augura sia aperto tutto o quasi tutto. In un’intervista al quotidiano La Stampa, il ministro in quota Lega ha chiarito di aver parlato proprio del 2 giugno per “far riferimento alla più importante festa nazionale, ossia quella della Repubblica”. “In Francia ad esempio hanno indicato il 14 luglio. Mi riferivo a una data finale ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Riaperture,): “il 2pronta a ripartire il 2? Secondo quanto dichiarato daldel Turismo Massimo, il primo a parlare di questo orizzonte temporale per le riaperture di negozi, bar, ristoranti e attività commerciali, quella della festa della Repubblica sarebbe “una data finale”la quale si augura sia aperto tutto o quasi tutto. In un’intervista al quotidiano La Stampa, ilin quotaha chiarito di aver parlato proprio del 2per “far riferimento alla più importante festa nazionale, ossia quella della Repubblica”. “In Francia ad esempio hanno indicato il 14 luglio. Mi riferivo a una data finale ...

Advertising

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - welikeduel : Il Pojana è tornato a #propagandalive e ha un messaggio per il ministro Garavaglia @Pennacchiiiii - ResiannaM : RT @sbonaccini: Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci località turist… - LSblendorio : RT @sbonaccini: Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci località turist… - Pier083 : RT @sbonaccini: Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci località turist… -