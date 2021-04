Il ministro Di Maio negli Usa per rilanciare il ruolo dell'Italia nell'Occidente (Di lunedì 12 aprile 2021) Washington - Il ministro degli Esteri Luigi di Maio arriva a Washington per incontrare il segretario di Stato americano Anthony Blinken e celebrare 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Washington - Ildegli Esteri Luigi diarriva a Washington per incontrare il segretario di Stato americano Anthony Blinken e celebrare 160 anni di relazioni diplomatiche trae ...

Advertising

fattoquotidiano : Luigi Di Maio in visita ufficiale negli Stati Uniti. “È il primo ministro a essere ricevuto dalla nuova amministraz… - fattoquotidiano : DI MAIO NEGLI STATI UNITI Nella due giorni a Washington il ministro degli Esteri incontrerà il segretario di Stato… - borghi_claudio : @franatale80 Eh sì... a Porto Cervo andava molto meglio. Ma vi rendete conto di come vi hanno ridotto? Uno vale un… - Giusepp86601476 : @conteDartagnan Gratteri : 25 libri ( oltre a prefazioni di libri non letti) ; grandi medici 24/24 in televisione ;… - FaralliGabriele : Questa la dice lunga sulle riconferme del governo Conte II. -