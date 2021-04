Il Milan riabbraccia Romagnoli e attende il verdetto sulla squalifica di Ibrahimovic

Advertising

MCalcioNews : Milan, Pioli riabbraccia Leao: il portoghese è tornato in gruppo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan riabbraccia

Quotidiano.net

Il, comunque, è pronto a fare ricorso in caso di squalifica superiore alla singola giornata, come ammesso oggi dall'avvocato rossonero, Leandro Cantamessa , ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "...Stefano PioliMario Mandzukic e Brahim Diaz, che si sono allenati in gruppo, in mattinata. I due giocatori potrebbero essere convocati per il Parma Ildi Stefano Pioli si è allenato in mattinata. ...Nel frattempo, in casa rossonera si attende il verdetto sulla squalifica comminata a Zlatan Ibrahimovic, espulso sabato con rosso diretto per proteste. Gli audio dell’accaduto sembrerebbero scagionare ...Stefano Pioli sta recuperando tutti i pezzi per il finale di stagione. La lotta Champions richiederà tutte le risorse Stefano Pioli sta recuperando tutti i pezzi per il finale di stagione. La lotta Ch ...