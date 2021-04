Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi: ecco cosa può succedere (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Milan farà ricorso nel caso in cui la squalifica di Zlatan Ibrahimovic dovrebbe superare una giornata: l’audio dà ragione allo svedese Il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno fatto il pieno di rabbia per l’espulsione comminata da Maresca all’attaccante svedese nella partita contro il Parma. I rossoneri hanno superato i gialloblù per 3-1 ma ciò Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilfarà ricorso nel caso in cui la squalifica di Zlatan Ibrahimovic dovrebbe superare una giornata: l’audio dà ragione allo svedese Ile Zlatan Ibrahimovic hanno fatto il pieno di rabbia per l’espulsione comminata da Maresca all’attaccante svedese nella partita contro il Parma. I rossoneri hanno superato i gialloblù per 3-1 ma ciò Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - VIRGINRINGO : Well done boys! Non molliamo, 3 punti super! #Maresca sempre prevenuto con @acmilan si inventa un rosso per… - PBPcalcio : #Pioli: “#Tomori? la volonta mia e dell’area tecnica credo sia chiara..e sia quella di confermarlo. Tecnicamente no… - sportli26181512 : CorSera - Milan, le due facce di Ibrahimovic: A Parma Ibrahimovic ha mostrato entrambe le sue facce: quella del tra… - notizie_milan : Blackout Dazn: non c’è un “piano B” e neanche penali automatiche -