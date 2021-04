Il miglior allenatore della Serie A | senza se e senza ma

Leggi su serieanews

(Di lunedì 12 aprile 2021) De Zerbi continua a vincere e divertire: il suo Sassuolo è felicità. Merita una panchina top inA per continuare a stupire Minuto 86 di Benevento-Sassuolo: Raspadori legge l’azione, la linea difensiva del Sassuolo (in vantaggio 0-1) è, praticamente, sulla trequarti per supportare l’uscita. Il baby dell’Under 21 scatta, ruba palla, va profondo: arriva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.