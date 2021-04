Il Mediterraneo centrale teatro di un marcato e netto peggioramento previsto per le prossime ore (Di lunedì 12 aprile 2021) Maltempo al Centro Nord con temporali e venti forti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso specifici avvisi di criticità Maltempo al Centro Nord con temporali e venti forti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Maltempo al Centro Nord con temporali e venti forti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso specifici avvisi di criticità Maltempo al Centro Nord con temporali e venti forti su Notizie.it.

Advertising

GiulioTerzi : Dragone bloccato da Lisbona e Usa in accaparramento del porto di Sines, acque profonde e di importanza militare.… - vinierm : RT @GiulioTerzi: Dragone bloccato da Lisbona e Usa in accaparramento del porto di Sines, acque profonde e di importanza militare. @mariodra… - marisavillani : RT @GiulioTerzi: Dragone bloccato da Lisbona e Usa in accaparramento del porto di Sines, acque profonde e di importanza militare. @mariodra… - ilariolarosageo : RECRUDESCENZA DEL FREDDO E ALTRA INSTABILITA' FINO A META' MESE, CONTINUA LA PRIMAVERS CON IL SAPORE DELL'INVERNO N… - GiulioTerzi : Dragone bloccato da Lisbona e Usa in accaparramento del porto di Sines, acque profonde e di importanza militare.… -