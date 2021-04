Il mantra della Meloni continua | ' Contro il Covid solo chiusure e limitazioni della libertà'

Advertising

ancheunpomeno : @Lea_Sakura1 @isabenanti La differenza è proprio in questo dimostrare che se vuoi essere un ballerino devi avere un… - Biblicu : Oggi la rubrica #RESET propone una conversazione con lo chef Moreno Cedroni. Con quattro diverse attività, nel peri… - PalliCaponera : @saveriolakadima @repubblica @MissMar16662447 @MonEleonora @radiosilvana @TucciTuccio @AndreaMarano11 @pvsassone… - IacobellisT : RT @PgGrilli: Eccome no...così a Settembre riparte il mantra “ tutta colpa dell’estate e della vita troppo libera”. Il giorno della marmott… - MaxDiBitonto : @ricpuglisi @robersperanza Hai dimenticato di menzionare l'accenno alle presunte politiche neoliberiste, mantra ino… -

Ultime Notizie dalla rete : mantra della

Globalist.it

... si persevera sulla strada delle chiusure generalizzate, dei lockdown elimitazione delle libertà, si continua a fare poco o niente sui veri focolai di contagi come il trasporto pubblico e non ...... l'atteggiamento nei confrontiLibia sono posizioni che abbiamo apprezzato: non è la politica estera a dividerci ', ha sottolineato poi Guido Crosetto. Tra l'altro, è passato anche il...La leader di Fdi nell'intervista ripete la stessa cosa da sempre, cioè che Draghi è uguale a Conte, ma dimentica che le sue ricette al grido di "riaprire, riaprire" sarebbe state molto più dannose ...La mia squadra, Mantra's Bastards, nasce nel 2016 da una ricerca, da parte del presidente Lorenzo, di una compagine fiera e indomabile: ragazzi di strada, perditempo e quant'altro la società additi o ...