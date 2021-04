Il governo ha deciso: "I richiami anti - Covid saranno Pfizer o Moderna a 42 giorni" (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che gli over 60, entro giugno, saranno vaccinati ed in più i richiami saranno Pfizer e Moderna, fissati a 42 giorni e non più a 21 e 28 giorni ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che gli over 60, entro giugno,vaccinati ed in più i, fissati a 42e non più a 21 e 28...

Advertising

chetempochefa : 'Il Governo ha deciso di spendere questo tesoretto tutto sulla scuola, per provare ad avere questi due mesi in pres… - DSantanche : La maggioranza di #governo ha deciso di bocciare la nostra mozione che prevedeva di destinare i miliardi per il… - AnnalisaChirico : Mentre viene prorogata al 30 aprile la quarantena per i viaggi all’estero, apprendiamo che il governo ‘valuta’ la r… - borrillo62 : RT @piodem: Oriente furioso/Il governo giapponese ha deciso: autorizzato lo sversamento in mare delle acque contaminate di Fukushima...Era… - piodem : Oriente furioso/Il governo giapponese ha deciso: autorizzato lo sversamento in mare delle acque contaminate di Fuku… -