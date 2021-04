Il generale Figliuolo giovedì a Novara per inaugurare il nuovo centro vaccinale a Sant'Agabio (Di lunedì 12 aprile 2021) Il commissario straordinario all'emergenza covid Figliuolo sarà a Novara per l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale Ipazia di Sant'Agabio . Come ci si prenota per il vaccino in Piemonte? La guida ... Leggi su novaratoday (Di lunedì 12 aprile 2021) Il commissario straordinario all'emergenza covidsarà aper l'inaugurazione delIpazia di. Come ci si prenota per il vaccino in Piemonte? La guida ...

Advertising

riotta : Il piano vaccinale deve essere nazionale, lo diciamo da tempo, e bene dunque fa il generale Figliuolo a non ammette… - fattoquotidiano : A giudicare dagli annunci di “cambi di passo”, il piano vaccinale gestito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo do… - biagiosimonetta : Il generale Figliuolo è in gran confusione. Ha annunciato “da domani #AstraZeneca sarà somministrato anche a fascia… - iISud24 : Vaccini, è scontro tra De Luca e Figliuolo. Il generale: «Avanti per età». Ma il governatore non ci sta #12Aprile… - infoitinterno : Vaccino, il generale Figliuolo ferma Vincenzo De Luca: 'Nessuna deroga al piano nazionale' -