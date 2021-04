Il film Hasta el Cielo di Netflix con Miguel Herran diventerà una serie tv spin-off (con lo stesso cast?) (Di lunedì 12 aprile 2021) In pochi giorni dall’uscita su Netflix il film Hasta el Cielo è finito subito in vetta alla top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma, in Italia e in diversi altri Paesi nel mondo. Il successo di questo heist movie in streaming fa il paio con quello ottenuto al box office al cinema in Spagna, dove è risultato uno dei film spagnoli dal maggior incasso del 2020. Il film Hasta el Cielo è arrivato su Netflix col titolo internazionale Sky High: lo streamer ha acquisito i diritti per la distribuzione mondiale e anche quelli per trasformare il film in una serie tv. Il nuovo format spin-off del film Hasta el Cielo avrà la stessa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) In pochi giorni dall’uscita suilelè finito subito in vetta alla top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma, in Italia e in diversi altri Paesi nel mondo. Il successo di questo heist movie in streaming fa il paio con quello ottenuto al box office al cinema in Spagna, dove è risultato uno deispagnoli dal maggior incasso del 2020. Ilelè arrivato sucol titolo internazionale Sky High: lo streamer ha acquisito i diritti per la distribuzione mondiale e anche quelli per trasformare ilin unatv. Il nuovo format-off delelavrà la stessa ...

