Il degrado nel quartiere Marchiafava tra rifiuti e abbandono urbano (FOTO) (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – degrado e abbandono a Marchiafava. Nel quartiere est a monte della tangenziale, l’arteria qui sembra fungere da vera e propria barriera è evidente – dalla documentazione realizzata dal reporter Guglielmo Gambardella – che il servizio di spazzamento e di recupero dei rifiuti agisce in maniera sporadica. Pressoché episodica. Non solo: anche le infrastrutture minime come i marciapiedi appaiono non mantenuti, fermi al momento in cui furono costruiti. Il concetto di ‘periferia’ scaturisce da un insieme quotidiano di piccoli-grandi abbandoni, trascuratezze, noncuranze. La gestione di Marchiafava ne è esempio. FOTOservizio realizzato e ceduto dal reporter Guglielmo Gambardella. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –. Nelest a monte della tangenziale, l’arteria qui sembra fungere da vera e propria barriera è evidente – dalla documentazione realizzata dal reporter Guglielmo Gambardella – che il servizio di spazzamento e di recupero deiagisce in maniera sporadica. Pressoché episodica. Non solo: anche le infrastrutture minime come i marciapiedi appaiono non mantenuti, fermi al momento in cui furono costruiti. Il concetto di ‘periferia’ scaturisce da un insieme quotidiano di piccoli-grandi abbandoni, trascuratezze, noncuranze. La gestione dine è esempio.servizio realizzato e ceduto dal reporter Guglielmo Gambardella. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Il degrado nel quartiere #Marchiafava tra rifiuti e #Abbandono urbano (FOTO) ** - ToninoR118 : RT @CrostyGa: @l_patrizia Effettivamente durante il mio ultimo soggiorno nel mio paese in Sicilia, mentre passeggiavo tra cumuli di immondi… - giannileft : RT @CrostyGa: @l_patrizia Effettivamente durante il mio ultimo soggiorno nel mio paese in Sicilia, mentre passeggiavo tra cumuli di immondi… - l_patrizia : RT @CrostyGa: @l_patrizia Effettivamente durante il mio ultimo soggiorno nel mio paese in Sicilia, mentre passeggiavo tra cumuli di immondi… - CrostyGa : @l_patrizia Effettivamente durante il mio ultimo soggiorno nel mio paese in Sicilia, mentre passeggiavo tra cumuli… -

Ultime Notizie dalla rete : degrado nel La strada in cui tutto è concesso: via Elba simbolo del degrado Il problema non è solo la sporcizia che invade tutta questa zona, ma il degrado sociale. Qui ... Poi indica il punto da cui sono passati i ladri che hanno rubato in chiesa [ LEGGI ] nel 2019 e i ...

L'assordante silenzio dalla 'Clinica delle Magnolie' E nessuno fino ad ora a segnalato all'ASL che a Bagheria c'è un area con una costruzione in atto vandalizzata e in forte degrado (ex clinica delle Magnolie), destinata ad uso sanitario nel piano ...

Monticelli, scuola terremotata nel degrado il Resto del Carlino Il degrado nel quartiere Marchiafava tra rifiuti e abbandono urbano (FOTO) Salerno – Degrado e abbandono a Marchiafava. Nel quartiere est a monte della tangenziale, l’arteria qui sembra fungere da vera e propria barriera è evidente – dalla documentazione realizzata dal ...

La strada in cui tutto è concesso: via Elba simbolo del degrado Degrado - I residenti sono esasperati ... notizie di pubblica utilità a un numero sempre crescente di utenti. Un lavoro che richiede tempo nel reperire le informazioni, impegno nel raccontare con ...

Il problema non è solo la sporcizia che invade tutta questa zona, ma ilsociale. Qui ... Poi indica il punto da cui sono passati i ladri che hanno rubato in chiesa [ LEGGI ]2019 e i ...E nessuno fino ad ora a segnalato all'ASL che a Bagheria c'è un area con una costruzione in atto vandalizzata e in forte(ex clinica delle Magnolie), destinata ad uso sanitariopiano ...Salerno – Degrado e abbandono a Marchiafava. Nel quartiere est a monte della tangenziale, l’arteria qui sembra fungere da vera e propria barriera è evidente – dalla documentazione realizzata dal ...Degrado - I residenti sono esasperati ... notizie di pubblica utilità a un numero sempre crescente di utenti. Un lavoro che richiede tempo nel reperire le informazioni, impegno nel raccontare con ...