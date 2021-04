Il Covid rallenta, nelle Marche ci sono 15 Comuni con zero positivi: ecco quali (Di lunedì 12 aprile 2021) ANCONA Quindici Comuni con zero positivi, una trentina sono sotto la soglia dei 5 contagi e cinque paesi invece sono tornati Covid free dopo le restrizioni dettate dalla zona rossa che nelle Marche è ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 12 aprile 2021) ANCONA Quindicicon, una trentinasotto la soglia dei 5 contagi e cinque paesi invecetornatifree dopo le restrizioni dettate dalla zona rossa cheè ...

