Il Covid ammazza l’eroe del rugby italiano Massimo Cuttitta | protagonista dell’impresa contro la Francia video

(Di lunedì 12 aprile 2021)del, ex pilone della Nazionale, è morto pera 54 anni. Per chi ama questo sport e per chi ha nel cuore i colori della Nazionale, la notizia è di quelle che fanno male. Cutitta fu tra i protagonisti della storica vittoria dell’Italia, a Grenoble, quando nel 97, strappò la Coppa Europa ai francesi con un’impresa in terra straniera. Gli azzurri, guidati dal capitanoGiovanelli, si imposero 32-40,una squadra che sette giorni prima aveva conquistato il Grand Slam nel Cinque Nazioni. Altro che le recenti figuracce rimediate al Sei Nazioni… “E’ stato con il più profondo sgomento che la Federazione Italianae l’intero movimento rugbistico nazionale hanno appreso della ...

