Il cortocircuito della Germania tra megalomania e prudenze sulla parola “nazione” (Di lunedì 12 aprile 2021) All’inizio della crisi da coronavirus sembrava che la Germania se la stesse cavando meglio del Regno Unito, degli Stati Uniti e di molti altri Paesi. Negli ultimi mesi è accaduto però l’esatto contrario: gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno due delle campagne di vaccinazione di maggior successo al mondo, mentre la Germania è rimasta molto indietro. La ragione più profonda dei fallimenti della Germania riguarda il suo rapporto disfunzionale con tutto ciò che è “nazionale”. Anche la parola “nazione” è disapprovata da molti membri della classe politica tedesca, dagli intellettuali e dai media. Chiunque insista che il governo dovrebbe mettere al primo posto gli interessi della “nazione” – per esempio ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 aprile 2021) All’iniziocrisi da coronavirus sembrava che lase la stesse cavando meglio del Regno Unito, degli Stati Uniti e di molti altri Paesi. Negli ultimi mesi è accaduto però l’esatto contrario: gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno due delle campagne di vaccidi maggior successo al mondo, mentre laè rimasta molto indietro. La ragione più profonda dei fallimentiriguarda il suo rapporto disfunzionale con tutto ciò che è “nazionale”. Anche la” è disapprovata da molti membriclasse politica tedesca, dagli intellettuali e dai media. Chiunque insista che il governo dovrebbe mettere al primo posto gli interessi” – per esempio ...

