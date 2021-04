' Il cicloturismo è fermo | territorio penalizzato' La denuncia della guida Silvano Agostinelli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : cicloturismo fermo

corriereadriatico.it

CINGOLI - Quello delè un settoreormai da più di cinque mesi e ancora non ci sono indicazioni e date certe per la ripartenza. Da queste parti c'è chi sta soffrendo questo momento difficile come la '...Nella due giorni in programma per il secondo weekend si è parlato di, con un'... Siamo certi di aver messo un punto, dal quale nei prossimi anni si potrà soltanto migliorare: il ...Completato in due anni il percorso di 64 chilometri che tocca Este e Montagnana E collegamento con altre due ciclabili, una dei Colli e quella che arriva all’Adige ...Poi i lavori per migliorare il campo sportivo e gli spogliatoi, sul più bello è cominciata la pandemia e ci siamo dovuti fermare. Siamo un bel gruppo ... Strizzando l’occhio anche al cicloturismo.