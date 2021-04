[il caso] Draghi, l'Italia e Erdogan:l 'asse Roma - Washington per ridare forza all'Ue nel Mediterraneo (Di lunedì 12 aprile 2021) Dietro la frase " Erdogan è un dittatore " con cui però "è necessario" mantenere rapporti diplomatici" c'è una partita sottile fatta di grandi manovre. Ha tempi lunghi, coinvolge le principali ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Dietro la frase "è un dittatore " con cui però "è necessario" mantenere rapporti diplomatici" c'è una partita sottile fatta di grandi manovre. Ha tempi lunghi, coinvolge le principali ...

Advertising

Avvenire_Nei : ?? La visita del premier. Draghi spinge la nuova Libia. Ma ignora il dramma profughi - La7tv : #omnibus I risvolti geopolitici nella visita di #Draghi in Tripolitania e nelle parole del parole del premier sul p… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Convocato al Ministero degli Affari Esteri ad Ankara l'ambasciatore italiano Massimo Gaiani per le dichiarazioni del pre… - Consuelide : RT @VotersItalia: MA VOI VERAMENTE VIVETE ASPETTANDO I PROCLAMI DI #DRAGHI E #SPERANZA? E LA #ZONAROSSA O #ARANCIONE? MA PER LE MULTE O PER… - RoccaRemo : RT @NatMarmo: Draghi ha detto a Erdogan quello che tutto il mondo pensa di lui. I vigliacchi fanno i lecchini e moralizzano, i coraggiosi a… -