Il cane fa yoga con il suo padrone | video (Di lunedì 12 aprile 2021) Fare un po' di sport in compagnia del tuo amico a quattro zampe? A quanto pare si può. Lo dimostrano queste immagini che vedono un adorabile chihuahua alle prese con stretching ed esercizi vari. Il padrone esegue le posizioni di yoga e lui le imita alla perfezione: si stende, si allunga ed ascolta attentamente tutte le indicazioni. Un vero prodigio! Guarda tutti i video divertenti cane-farfalla Nonecane-balla-padrone Nonecane-acrobata-pipi None Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) Fare un po' di sport in compagnia del tuo amico a quattro zampe? A quanto pare si può. Lo dimostrano queste immagini che vedono un adorabile chihuahua alle prese con stretching ed esercizi vari. Ilesegue le posizioni die lui le imita alla perfezione: si stende, si allunga ed ascolta attentamente tutte le indicazioni. Un vero prodigio! Guarda tutti idivertenti-farfalla None-balla-None-acrobata-pipi None

Advertising

chiarishka : @_Blondage_ Il mio quando faccio il cane a testa in giù mi viene a dare gli schiaffi in faccia, ho smesso di fare yoga in casa - _Blondage_ : Ma queste tizie che fanno yoga su youtube/instagram tutte belle carine con il cane/gatto che si palesa in maniera e… - ghiblaway : Oggi non ho fatto yoga perché sono andata a vaccinare il mio cane ed ho recuperato stasera alle 21. Dopo gli eserci… - brrsackaf : Io che faccio yoga perché Harry Styles fa yoga e voglio prendere in mano la mia vita: Io esattamente 30 secondi do… -

Ultime Notizie dalla rete : cane yoga Un uomo in casa, smart working e nuove regole di ruolo Le sei del mattino, l'ora migliore per il mio corso di yoga online: silenzio in casa, mio marito è uscito per una giornata di lavoro in sede, i ragazzi ...po' anche il nostro) - e non è nemmeno un cane: ...

Giornata Mondiale dell'Attività Fisica: "Ogni movimento conta!" Passeggia con il cane, balla, pratica yoga o attività simili che producono benefici sia fisici che mentali. 7) Se parti da zero, poniti obiettivi concreti e realizzabili. Non devi allenarti per le ...

Il cane fa yoga con il suo padrone | video Panorama Un uomo in casa. Smart working e nuove regole di condivisione dei carichi domestici tra i partner Le sei del mattino, l’ora migliore per il mio corso di yoga online: silenzio in casa, mio marito è uscito per una giornata di lavoro in sede, i ragazzi dormono e Gattuso riposa tranquillo e inaccessib ...

Le sei del mattino, l'ora migliore per il mio corso dionline: silenzio in casa, mio marito è uscito per una giornata di lavoro in sede, i ragazzi ...po' anche il nostro) - e non è nemmeno un: ...Passeggia con il, balla, praticao attività simili che producono benefici sia fisici che mentali. 7) Se parti da zero, poniti obiettivi concreti e realizzabili. Non devi allenarti per le ...Le sei del mattino, l’ora migliore per il mio corso di yoga online: silenzio in casa, mio marito è uscito per una giornata di lavoro in sede, i ragazzi dormono e Gattuso riposa tranquillo e inaccessib ...