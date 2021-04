Il Cagliari diventa Campione d’Italia – 12 aprile 1970 – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 12 aprile 1970, grazie alla vittoria sul Bari, il Cagliari diventa Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia Per gli amanti del calcio più nostalgici, il 12 aprile 1970 è senza ombra di dubbio una giornata storica tra le più memorabili. Allo stadio Amsicora di Cagliari, la formazione rossoblu allenata da Manlio Scopigno affronta il Bari in piena zona retrocessione. La rete di Sergio Gori a due minuti dalla fine mette di fatto il match in cassaforte sul 2-0, regalando alla compagine sarda una vittoria di enorme spessore. Sugli altri campi della Serie A, infatti, riecheggia con forza la caduta della Juventus in casa della Lazio, che dà così la certezza matematica a due giornate dalla fine del campionato: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 12, grazie alla vittoria sul Bari, ilper la prima volta nella sua storia Per gli amanti del calcio più nostalgici, il 12è senza ombra di dubbio una giornata storica tra le più memorabili. Allo stadio Amsicora di, la formazione rossoblu allenata da Manlio Scopigno affronta il Bari in piena zona retrocessione. La rete di Sergio Gori a due minuti dalla fine mette di fatto il match in cassaforte sul 2-0, regalando alla compagine sarda una vittoria di enorme spessore. Sugli altri campi della Serie A, infatti, riecheggia con forza la caduta della Juventus in casa della Lazio, che dà così la certezza matematica a due giornate dalla fine del campionato: ...

