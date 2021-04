Il Bhutan ha vaccinato l’85% della sua popolazione adulta in una settimana (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo avere rinviato di due mesi la campagna, su consiglio di alcuni monaci buddisti che non ritenevano le stelle propizie Leggi su ilpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo avere rinviato di due mesi la campagna, su consiglio di alcuni monaci buddisti che non ritenevano le stelle propizie

L’impresa del Bhutan, 470mila vaccinazioni covid in 9 giorni con solo 37 medici Fondamentale per questa impresa titanica la ferrea organizzazione della campagna vaccinale anti covid ma anche l’impegno di una lunga schiera di ...

