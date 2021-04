Il Benevento si sveglia tardi | al Sassuolo basta un guizzo | la Strega fallisce l’allungo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Prosegue il rapporto conflittuale tra ile il “Ciro Vigorito“. I giallorossi fallisconosalvezza facendosi beffare in casa dale per trovare l’ultimo acuto casalingo dellabisogna tornare al 20 dicembre contro il Genoa, quasi un girone fa. A decidere la sfida con gli emiliani è una sfortunata autorete di Barba ma, ai punti, il successo della compagine di De Zerbi appare meritato. Troppo rinunciatari i sanniti che quando provano a far male alrischiano di capitolare, venendo graziati in un paio di circostanze. Le occasioni migliori ille costruisce in pieno recupero e resta il rammarico, oltre che della sconfitta, di non averci provato prima. La partita – Inzaghi conferma il ...