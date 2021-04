IEG, al via The Digital Event for Eating Out (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Al via The Digital Event for Eating Out, la due giorni di talk su prospettive e strategie per la ripresa del mondo food&beverage organizzata da Italian Exhibition Group, oggi lunedì 12 aprile e domani che costituisce la prima tappa di avvicinamento all’edizione in presenza di Beer&Food Attraction e BBTech expo, in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini. “Voi rappresentate il filo conduttore di tutto il turismo nazionale, senza di voi e senza il lavoro che fate quotidianamente, tutta la filiera si interromperebbe”. Lo ha detto il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia in apertura questa mattina dell’International Horeca Meeting di Italgrob che ha alzato il sipario sull’Evento. La giornata d’apertura è stata anche l’occasione per annunciare – da parte dell’Amministratore ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Al via TheforOut, la due giorni di talk su prospettive e strategie per la ripresa del mondo food&beverage organizzata da Italian Exhibition Group, oggi lunedì 12 aprile e domani che costituisce la prima tappa di avvicinamento all’edizione in presenza di Beer&Food Attraction e BBTech expo, in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini. “Voi rappresentate il filo conduttore di tutto il turismo nazionale, senza di voi e senza il lavoro che fate quotidianamente, tutta la filiera si interromperebbe”. Lo ha detto il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia in apertura questa mattina dell’International Horeca Meeting di Italgrob che ha alzato il sipario sull’o. La giornata d’apertura è stata anche l’occasione per annunciare – da parte dell’Amministratore ...

