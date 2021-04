Idrogeno | Ue | previsti fino 460mld di investimenti entro 2030

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’Ue punta ad un piano di investimento per l’da 460 miliardi di euroil, spartiacque ormai di un cambio di rotta necessario nella produzione energetica e nella ricerca della sostenibilità ambientale. FRANKFURT AM MAIN, GERMANY – SEPTEMBER 11: A hydrogen generator is on display at the Hyundai booth at the 2019 IAA Frankfurt Auto Show at Messe Frankfurt on September 11, 2019 in Frankfurt am Main, Germany. The Frankfurt Auto Show is taking place during a turbulent period for the auto industry. Leading companies have been rocked by the self-inflicted diesel emissions scandal. At the same time the industry is on the verge of a new era as automakers commit themselves more and more to a future that will one day be dominated by electric cars. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images for Hyundai“Qualsiasi strategia per ...