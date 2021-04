Icardi-Juventus: si cerca l’intesa (Di lunedì 12 aprile 2021) La trattativa Icardi-Juventus sembra essere entrata nel vivo..La dirigeranno bianconera si sarebbe convinta della bontà dell’operazione e avrebbe già contattato i vertici del Psg che valuta l’attaccante argentino circa 40 milioni di euro. Icardi-Juventus: scambio con Dybala? L’ obiettivo della Juventus sarebbe quello di inserire nell’operazione il cartellino di Paulo Dybala, che fatica a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022, e questo porterebbe all’inevitabile cessione del numero 10. La Joya piace al tecnico dei francesi, Maurizio Pochettino, che già nell’estate del 2019 cercò di portarlo al Tottenham, mentre Icardi è sempre stato un vecchio pallino dei Campioni d’Italia. Un suo arrivo, però, potrebbe determinare la mancata conferma di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) La trattativasembra essere entrata nel vivo..La dirigeranno bianconera si sarebbe convinta della bontà dell’operazione e avrebbe già contattato i vertici del Psg che valuta l’attaccante argentino circa 40 milioni di euro.: scambio con Dybala? L’ obiettivo dellasarebbe quello di inserire nell’operazione il cartellino di Paulo Dybala, che fatica a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022, e questo porterebbe all’inevitabile cessione del numero 10. La Joya piace al tecnico dei francesi, Maurizio Pochettino, che già nell’estate del 2019 cercò di portarlo al Tottenham, mentreè sempre stato un vecchio pallino dei Campioni d’Italia. Un suo arrivo, però, potrebbe determinare la mancata conferma di ...

