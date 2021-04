Ibrahimovic sorpreso al ristorante in zona rossa. Il proprietario: «La smettete di rompere i c******i con sta pandemia?» (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic, testimonial di Regione Lombardia per la campagna di sensibilizzazione contro il Coronavirus – «usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre, vinciamo noi», recitava lo spot – domenica 11 aprile è stato fotografato in un ristorante di Milano, aperto all’ora di pranzo, in palese violazione delle restrizioni anti-contagio previste in zona rossa. La notizia e le foto del calciatore del Milan sono state pubblicate da Fanpage. Assieme all’attaccante svedese c’era anche un altro ex calciatore rossonero, Ignazio Abate. Il ristoratore: «Una cosa tra amici» Tano Simonato, proprietario del ristorante Tano passami l’olio, ha confermato la circostanza: «Ibra, Ignazio e un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan, testimonial di Regione Lombardia per la campagna di sensibilizzazione contro il Coronavirus – «usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre, vinciamo noi», recitava lo spot – domenica 11 aprile è stato fotografato in undi Milano, aperto all’ora di pranzo, in palese violazione delle restrizioni anti-contagio previste in. La notizia e le foto del calciatore del Milan sono state pubblicate da Fanpage. Assieme all’attaccante svedese c’era anche un altro ex calciatore rossonero, Ignazio Abate. Il ristoratore: «Una cosa tra amici» Tano Simonato,delTano passami l’olio, ha confermato la circostanza: «Ibra, Ignazio e un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e ...

