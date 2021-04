Ibrahimovic fotografato a pranzo in un ristorante di Milano chiuso per zona rossa. Il Milan: “Era un incontro di lavoro” (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic ieri, domenica 11 aprile, è stato a pranzo al ristorante “Tano passami l’olio” a Milano, in zona rossa. La notizia la riporta Fanpage.it con tanto di foto che ritraggono il calciatore seduto al tavolo del locale dello chef stellato Tano Simonato in compagnia di altre persone, tra cui Ignazio Abate, altro ex calciatore del Milan, ovviamente tutti senza mascherine. La notizia è stata confermata – sempre a Fanpage.it – dallo stesso chef stellato: “Ibra, Ignazio Abate, con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa”. Secondo quanto riporta Fanpage.it, il campione svedese sarebbe entrato nel ristorante attorno alle 13 e 30 di ieri. Fonti vicine al ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatanieri, domenica 11 aprile, è stato aal“Tano passami l’olio” a, in. La notizia la riporta Fanpage.it con tanto di foto che ritraggono il calciatore seduto al tavolo del locale dello chef stellato Tano Simonato in compagnia di altre persone, tra cui Ignazio Abate, altro ex calciatore del, ovviamente tutti senza mascherine. La notizia è stata confermata – sempre a Fanpage.it – dallo stesso chef stellato: “Ibra, Ignazio Abate, con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa”. Secondo quanto riporta Fanpage.it, il campione svedese sarebbe entrato nelattorno alle 13 e 30 di ieri. Fonti vicine al ...

