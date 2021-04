Ibrahimovic al ristorante nonostante la zona rossa? L’indiscrezione di Fanpage (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo il sito Fanpage.it, Zlatan Ibrahimovic ieri si sarebbe recato in un ristorante di Milano nonostante la zona rossa: la ricostruzione Zlatan Ibrahimovic nei guai? Secondo il sito Fanpage.it l’attaccante svedese ieri all’ora di pranzo si sarebbe recato al ristorante “Tano passami l’olio” nonostante la zona rossa sia vigente in tutta la Lombardia così come (fino a ieri) in gran parte d’Italia. Sempre secondo Fanpage l’attaccante svedese si sarebbe assieme allo chef Simonato e ad altre persone. Tra i presenti ci sarebbe stato anche l’ex calciatore del Milan Ignazio Abate. Lo stesso chef Simonato, raggiunto al telefono da Fanpage.it, ha confermato: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo il sito.it, Zlatanieri si sarebbe recato in undi Milanola: la ricostruzione Zlatannei guai? Secondo il sito.it l’attaccante svedese ieri all’ora di pranzo si sarebbe recato al“Tano passami l’olio”lasia vigente in tutta la Lombardia così come (fino a ieri) in gran parte d’Italia. Sempre secondol’attaccante svedese si sarebbe assieme allo chef Simonato e ad altre persone. Tra i presenti ci sarebbe stato anche l’ex calciatore del Milan Ignazio Abate. Lo stesso chef Simonato, raggiunto al telefono da.it, ha confermato: ...

fanpage : Ibra viola le norme della zona rossa e si fa aprire un ristorante a Milano - FBiasin : '#Ibrahimovic se ne frega della #zonarossa e si fa aprire un ristorante a Milano'. ( - capuanogio : ?? Bene ma non benissimo #Ibrahimovic (pure meno bene il ristoratore per quanto mi riguarda) - Zelgadis265 : RT @capuanogio: ?? Bene ma non benissimo #Ibrahimovic (pure meno bene il ristoratore per quanto mi riguarda) - sportface2016 : #Milan #Ibrahimovic di nuovo al centro delle polemiche: aperto per lui un ristorante in zona rossa? -