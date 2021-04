Ibrahimovic al ristorante in zona rossa: guai per l’attaccante svedese (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella giornata di ieri, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è andato in un ristorante nonostante la zona rossa Ancora guai per Zlatan Ibrahimovic. Durante la partita di sabato sera contro il Parma, lo svedese è stato espulso dall’arbitro Maresca per delle lamentele di troppo e salterà sicuramente la prossima sfida di domenica contro il Genoa. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella giornata di ieri,del Milan Zlatanè andato in unnonostante laAncoraper Zlatan. Durante la partita di sabato sera contro il Parma, loè stato espulso dall’arbitro Maresca per delle lamentele di troppo e salterà sicuramente la prossima sfida di domenica contro il Genoa. L'articolo proviene da Inews.it.

