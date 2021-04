Ibrahimovic al ristorante aperto per lui in zona rossa (Di lunedì 12 aprile 2021) Ibrahimovic al ristorante nonostante i divieti della zona rossa. Fanno discutere alcune foto pubblicate oggi Ibrahimovic (Getty images)Da testimonial per la Regione Lombardia contro il virus dove invitava a rispettare le regole a probabile cliente in un ristorante in piena zona rossa. Secondo una fonte di Fanpage ieri Zlatan Ibrahimovic si è seduto a tavolo da cliente insieme ad altre persone nel ristorante Tano passami l’olio, in via Petrarca. La testata non cita la fonte dicendo che preferisce rimanere in anonimato ma pubblica del foto di Ibra in compagnia di altre persone. È stata raccolta anche la testimonianza dello chef Tano Simonato che non nega la visita di Ibra e degli altri, tra cui l’ex ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 aprile 2021)alnonostante i divieti della. Fanno discutere alcune foto pubblicate oggi(Getty images)Da testimonial per la Regione Lombardia contro il virus dove invitava a rispettare le regole a probabile cliente in unin piena. Secondo una fonte di Fanpage ieri Zlatansi è seduto a tavolo da cliente insieme ad altre persone nelTano passami l’olio, in via Petrarca. La testata non cita la fonte dicendo che preferisce rimanere in anonimato ma pubblica del foto di Ibra in compagnia di altre persone. È stata raccolta anche la testimonianza dello chef Tano Simonato che non nega la visita di Ibra e degli altri, tra cui l’ex ...

