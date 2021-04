‘Ibra al ristorante mentre Milano è zona rossa’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic, pur testimonial della lotta al Covid (“usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherine” il suo spot sul Pirellone per la Regione Lombardia) “pizzicato” a pranzo con un gruppo di amici in un ristorante milanese, “Tano passami l’olio” e quindi in piena zona rossa. Lo scrive Fanpage.it, che pubblica anche delle foto del fuoriclasse rossonero a tavola in compagnia. Tra i presenti, stando a quanto apprende Fanpage.it, c’era anche l’ex calciatore del Milan Ignazio Abate. Lo stesso chef, Tano Simonato, ha confermato il convivio al sito, a sua volta allertato da una fonte anonima che ha fornito immagini e dettagli: “Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic, pur testimonial della lotta al Covid (“usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherine” il suo spot sul Pirellone per la Regione Lombardia) “pizzicato” a pranzo con un gruppo di amici in unmilanese, “Tano passami l’olio” e quindi in pienarossa. Lo scrive Fanpage.it, che pubblica anche delle foto del fuoriclasse rossonero a tavola in compagnia. Tra i presenti, stando a quanto apprende Fanpage.it, c’era anche l’ex calciatore del Milan Ignazio Abate. Lo stesso chef, Tano Simonato, ha confermato il convivio al sito, a sua volta allertato da una fonte anonima che ha fornito immagini e dettagli: “Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me ...

