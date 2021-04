I vaccini scarseggiano, Figliuolo si deve accontentare di 315mila dosi al giorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Bisogna correre, è il mantra che risuona a Palazzo Chigi. Bisogna correre con le vaccinazioni per poter permettere al paese di ripartire. Dice una fonte di governo: “Quello che è successo oggi a due passi dal Parlamento, al netto delle infiltrazioni, non può lasciare indifferenti”. E d’altronde anche Mario Draghi nella conferenza stampa di giovedì scorso aveva sottolineato di avere ben presente la sofferenza di alcune categorie. La priorità per il premier è quella di accelerare il più possibile con i vaccini, unico modo nel quale le graduali riaperture che verranno non verranno seguite ancora una volta da nuove chiusure. Lo studio di Draghi è stato il fulcro di una girandola di incontri proprio su questi temi. Prima il ministro dell’Economia Daniele Franco, poi il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, infine il commissario all’emergenza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Bisogna correre, è il mantra che risuona a Palazzo Chigi. Bisogna correre con le vaccinazioni per poter permettere al paese di ripartire. Dice una fonte di governo: “Quello che è successo oggi a due passi dal Parlamento, al netto delle infiltrazioni, non può lasciare indifferenti”. E d’altronde anche Mario Draghi nella conferenza stampa di giovedì scorso aveva sottolineato di avere ben presente la sofferenza di alcune categorie. La priorità per il premier è quella di accelerare il più possibile con i, unico modo nel quale le graduali riaperture che verranno non verranno seguite ancora una volta da nuove chiusure. Lo studio di Draghi è stato il fulcro di una girandola di incontri proprio su questi temi. Prima il ministro dell’Economia Daniele Franco, poi il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, infine il commissario all’emergenza ...

