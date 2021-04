I giocatori del Leicester fanno festa e poi si nascondono al buio | ma l’allenatore li scopre

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 aprile 2021) Le restrizioni per limitare la diffusione del Covid sono alla base di storie di trasgressione che diventano sempre più curiose. Il fenomeno riguarda anche altri paesi, dove itrovano gli espedienti più vari per non essere scoperti mentre trascorrono le serate con gli amici. Il Sun racconta che Maddison, Barnes, Choudhury e Perez delhanno trascorso la serata di sabato a casa di quest’ultimo insieme ad altre 18 persone, alle quali era stato vietato l’uso del telefono. Brendan Rodgers però è venuto a sapere di questae ha scritto aidi fare rientro immediatamente alle rispettive abitazioni. Nel frattempo i vicini di casa, infastiditi dalla musica, hanno chiamato le forze dell’ordine. In pochi minuti, gli ospiti dellasono saltati sui taxi e si sono trasferiti a ...