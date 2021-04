HTC potrebbe seguire a breve l’esempio di LG e lasciare per sempre l’ambito smartphone?

(Di lunedì 12 aprile 2021) LG ha deciso di abbandonare il mercato degli. Ci ha provato e riprovato, anche innovando conparticolari come Wing ma, purtroppo, più di qualcosa è andato storto e quando le perdite diventano ingenti si devono prendere decisioni drastiche. La stessa sortecapitare ad un altro brand di settore che non se la passa bene da anni: HTC. Circa due anni e mezzo fa Google ha acquisito il segmento dell’azienda Taiwanese che si occupa della progettazione. Nonostante questo ha continuato a produrre. La costanza con la quale furono immessi sul mercato però da quel momento diminuì per tutte le fasce, top di gamma inclusi. I dati di vendita inoltre sono andatipeggio nel tempo. Prendendo ad esempio gli ultimi che indicano il quarto trimestre 2020, HTC ha registrato ...

Ultime Notizie dalla rete : HTC potrebbe

Il Fatto Quotidiano

... poiché un'esposizione prolungata a questo tipo di emissionialla lunga provocare dei ... 1,32 Watt per kg OnePlus 6: 1,33 Watt per kg Google Pixel 3: 1,33 Watt per kgDesire 12/12+: 1,34 ...HTC proporrà diversi smartphone 5G per il mercato quest'anno, dispositivi però di cui non si conosce ancora praticamente niente ...Dopo LG un altro player potrebbe decidere di uscire dal mercato smartphone. Per HTC i risultati trimestre dopo trimestre sono sempre meno sostenibili.