“Ho sfiorato la morte | il fegato di un’altra persona mi ha salvato la vita Ora mi batterò per incentivare la donazione di organi”

Un fegato prelevato da una persona deceduta in Lombardia ha salvato la vita ad una commessa umbra di 21 anni. Senza quel dono d'amore e di civiltà la ragazza, Kaltrina Bunjak, origini albanesi ma nata e residente a Foligno (Perugia), avrebbe avuto un'aspettativa di vita di pochi giorni. La rete delle cure, dal momento del suo malessere improvviso, in particolare l'unità di chirurgia dei trapianti dell'ospedale regionale Torrette di Ancona, ha consentito di salvarle la vita. Adesso, dopo due mesi di vero incubo, la ragazza racconta la sua odissea e la prospettiva di un'esistenza diversa, vissuta con occhi particolari: "Mi farò portatrice di azioni e messaggi diretti all'incentivazione delle donazioni di organi – racconta la Bunjak durante una delle visite di ...

