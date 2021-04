Hai già adocchiato l’abito di Elettra? Ecco di quale brand è e quanto costa

Leggi su novella2000

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’outfit diLamborghini Torna in onda L’Isola dei famosi 2021 dopo la pausa straordinaria di giovedì scorso per l’inizio della versione spagnola del reality. A tal proposito, vi ricordiamo che lì partecipa per questa edizione la nostra Valeria Marini. Ma torniamo a noi e alla nuova puntata dell’Isola che vede in studio, accanto alla L'articolo proviene da Novella 2000.