Haaland | Raiola scopre le carte | “Ho parlato con il Borussia Dortmund e…”

Erling Haaland sarà il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. Ad oggi, è difficile immaginare che il giovane talento norvegese possa vestire la maglia del Borussia Dortmund nella prossima stagione, ancor di più se il BVB rimarrà fuori dalla Champions League. Per lui, invece, sembrano aprirsi le porte della Liga: Real Madrid e Barcellona sono tra le poche squadre che potrebbero avviare una trattativa di questo peso. A parlare del prossimo futuro è stato il suo procuratore, Mino Raiola, molto attivo nelle ultime settimane in chiave mercato. Queste le sue parole, rilasciate in esclusiva al media tedesco Sport1:"Posso confermare che ero a Dortmund per i colloqui. Michael Zorc ci ha chiarito che il BVB non vuole vendere Erling questa estate. Rispetto questa opinione, ma ciò non significa ..."

