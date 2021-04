“Ha la pancia, sui social foto ritoccate”. Andrea Cerioli, le nuove foto all’Isola e l’accusa dagli ex naufraghi (Di lunedì 12 aprile 2021) Commentini velenosi all’indirizzo di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne da poco sbarcato all’Isola dei famosi, il reality sho condotto da Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Nella puntata di lunedì ha fatto parlare anche la sfuriata di Andrea Cerioli, arrivato all’Isola come maschio Alpha ma subito criticato per non aver mostrato quel lato forte che tutti si aspettavano. Il bolognese è apparso stanco, in contrasto anche con il il resto del gruppo dei naufragi. Negli ultimi giorni è infatti finito al televoto con Drusilla Gucci, ha minacciato di abbandonare il reality show, ha litigato con Roberto Ciufoli che lo ha accusato di darsi ben poco da fare sull’Isola. Dopo la nomination dell’attore e doppiatore, l’ex tronista di Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Commentini velenosi all’indirizzo di, ex tronista di Uomini e Donne da poco sbarcatodei famosi, il reality sho condotto da Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Nella puntata di lunedì ha fatto parlare anche la sfuriata di, arrivatocome maschio Alpha ma subito criticato per non aver mostrato quel lato forte che tutti si aspettavano. Il bolognese è apparso stanco, in contrasto anche con il il resto del gruppo dei naufragi. Negli ultimi giorni è infatti finito al televoto con Drusilla Gucci, ha minacciato di abbandonare il reality show, ha litigato con Roberto Ciufoli che lo ha accusato di darsi ben poco da fare sull’Isola. Dopo la nomination dell’attore e doppiatore, l’ex tronista di Uomini e ...

