Guerra Oms | “Sms con Brusaferro? Non ho niente da nascondere”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Non hoda dichiarare, né alla stampa né a nessun altro”, tranne che a chi sta portando avanti l’indagine. Nei confronti degli inquirenti non c’è infatti “da”, perché “è tutto estremamente chiaro”. Ranieri, esperto italiano dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) indagato dalla procura di Bergamo per false dichiarazioni sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, risponde così all’Adnkronos Salute in merito a uno scambio di sms con il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio. Messaggi sotto la lente dei pm, mostrati ieri a ‘Non è l’Arena’ su la7. “Sono comunicazioni private oggetto di un’indagine – afferma– per cui verrà risposto a chi ha esteso l’indagine. Le comunicazioni private hanno sempre un ...

Per approfondire Ranierie la chat con Brusaferro: "I somari di Venezia" Ranieriindagato a Bergamo: false dichiarazioni Sulla vicendail direttore vicario Ranieri, nominato ...... che - come si è appreso negli ultimi giorni - ha iscritto nel fascicolo degli indagati per false dichiarazioni il direttore vicario dell'Ranieri. Leggi anche Ranieriindagato per ...Durante Non è l’Arena, il viceministro Sileri riferisce le confidenze ricevute dall’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo: ‘Una cosa gravissima’ ...I messaggi scambiati tra Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell’Oms, e Silvio Brusaferro, ex capo dell’Iss oggi membro del Cts, sono incredibili. Parlano dello “scemo di Venezia”, ossia Francesco ...