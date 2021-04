Guenda Goria, dura replica alle offese: “Domani andrò alla polizia” (Di lunedì 12 aprile 2021) Guenda Goria parla delle offese: “Se si esagera devono stare attenti” Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e reduce dal GF Vip, durante una diretta Instagram ha replicato agli insulti e alle offese ricevuti nei commenti, soprattutto quelli di matrice sessista. Guenda, da persona acculturata e matura, non ha mai dato troppo peso a chi la critica, ma relativamente a determinate offese ha dichiarato: “Non mi importa se mi criticano, tanto ricevo al contempo molti messaggi positivi, poi se si esagera devono stare attenti perché poi Domani andrò alla polizia postale”. Guenda Goria dispiaciuta per le ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021)parla delle: “Se si esagera devono stare attenti”, figlia di Maria Teresa Ruta e reduce dal GF Vip,nte una diretta Instagram hato agli insulti ericevuti nei commenti, soprattutto quelli di matrice sessista., da persona acculturata e matura, non ha mai dato troppo peso a chi la critica, ma relativamente a determinateha dichiarato: “Non mi importa se mi criticano, tanto ricevo al contempo molti messaggi positivi, poi se si esagera devono stare attenti perché poipostale”.dispiaciuta per le ...

Advertising

Esaurito7 : RT @stotwitte_r: Ma perché Mario Ermito e non Stefania Orlando? Ma perché Mario Ermito e non Maria Teresa Ruta? Ma perché Mario Ermito e… - stotwitte_r : Ma perché Mario Ermito e non Stefania Orlando? Ma perché Mario Ermito e non Maria Teresa Ruta? Ma perché Mario Er… - Lucelettra1 : RT @mariahsbubble: Memorie isolane: era il 2010, quando Guenda Goria smascherò in prima serata le strategie della Cupola, comandata da Nina… - PasqualeMarro : #GuendaGoria sul padre #Amedeo “L’assenza è imperdonabile” - AnnaLui46773210 : RT @Federic32719920: L'ELIMINAZIONE PIU DOLOROSA E STRANA È STATA QUELLA DI GUENDA GORIA NON ME LO ASPETTAVO @guenda_ggoria IL NOSTRO CUORE… -