Gruppo Ubi-Intesa San Paolo, si fondono le due banche: ecco cosa cambia (Di lunedì 12 aprile 2021) Nasce il Gruppo Ubi-Intesa San Paolo dalla fusione dei due istituti bancari, ecco cosa cambia per i clienti delle due banche Si consolida oggi la fusione tra i due istituiti bancari con la nascita del Gruppo Ubi-Intesa San Paolo, un'Intesa già pensato tempo fa ma che entra in vigore solo oggi. Il secondo Istituto accoglierà 2,4 milioni di clienti, 2,6 milioni di conto correnti e circa 15mila dipendenti. Le due banche in questi mesi di adattamento continueranno a seguire i propri clienti guidandoli a comprendere i cambiamenti effettuati.

