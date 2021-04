Gruppo Marican: investimenti per 500 mln di euro in Campania, 3mila nuovi posti lavoro (Di lunedì 12 aprile 2021) Un piano industriale che, tra il 2021 e il 2024, prevede investimenti per 500 milioni di euro e la creazione di 3.000 posti di lavoro, tra le province di Napoli e Caserta, con l’obiettivo di rafforzare il sistema logistico del Sud Italia. E’ quello presentato dagli imprenditori Michele, Ferdinando e Carlo Canciello, alla guida del Gruppo Marican. “Il Gruppo Marican -spiegano i tre fratelli imprenditori ad Adnkronos/Labitalia- ha presentato un Piano industriale per il prossimo triennio (2021, 2022 e 2023), prevedendo investimenti, tra le province di Napoli e di Caserta, per un totale complessivo di oltre 500 milioni di euro, che consentiranno la creazione di 3.000 nuovi posti di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) Un piano industriale che, tra il 2021 e il 2024, prevedeper 500 milioni die la creazione di 3.000di, tra le province di Napoli e Caserta, con l’obiettivo di rafforzare il sistema logistico del Sud Italia. E’ quello presentato dagli imprenditori Michele, Ferdinando e Carlo Canciello, alla guida del. “Il-spiegano i tre fratelli imprenditori ad Adnkronos/Labitalia- ha presentato un Piano industriale per il prossimo triennio (2021, 2022 e 2023), prevedendo, tra le province di Napoli e di Caserta, per un totale complessivo di oltre 500 milioni di, che consentiranno la creazione di 3.000di ...

