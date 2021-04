Grave incidente stradale nel Casertano: grave 50enne di Frattamaggiore (Di lunedì 12 aprile 2021) Terribile incidente stradale sulla Provinciale che collega Marcianise a Orta di Atella. E’ rimasto gravemente ferito un 50enne, noto orefice di Frattamaggiore. E’ successo stamattina, intorno alle 10. Il 50enne stava rientrava dalla zona industriale di Marcianise, dopo alcune commissioni al polo orafo, quando è rimasto coinvolto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Terribilesulla Provinciale che collega Marcianise a Orta di Atella. E’ rimastomente ferito un, noto orefice di. E’ successo stamattina, intorno alle 10. Ilstava rientrava dalla zona industriale di Marcianise, dopo alcune commissioni al polo orafo, quando è rimasto coinvolto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

NewSicilia : L'incidente è stato molto violento #Newsicilia - fabio_montaguti : @Zziagenio78 @andreasaccomani Grave incidente: si lamentano 20 feriti; i morti non si lamentano più. - UDeglistronzi : @NicolaPorro @fdragoni Porro a prescindere da chi ha causato l’incidente la scena è stata ridicola nessuno si è al… - mattinodipadova : Incidente domenica sera in tangenziale, lungo corso Australia all'altezza dell'uscita per Chiesanuova - jessylove5 : Per cominciare bene la settimana ho fatto un incidente con la macchina, per fortuna nulla di grave sto bene -