Gozi ignobile contro la Meloni | Fazzolari | “Bieco personaggio Quelli come lui si chiamano venduti”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 aprile 2021) Attacco vergognoso a Giorgiae aFratelli d’Italia. Arriva da Sandroche nel suo libro “Il Bersaglio” scrive autentiche scempiaggini, irricevibili. La prima “campagna nazionalista” – scrive l’eurodeputato – “fu lanciatadi me dalla leader post-fascista di Fratelli d’Italia, Giorgiaè la caricatura dell’estrema destra violenta e volgare. Non va per niente sottovalutata: la sua violenza verbale è in sintonia con i tempi”. Ebbene, scritte da uno che decise di candidarsi alle elezioni europee in Francia nelle liste di Renaissance, che fa capo al partito En Marche di Emmanuel Macron, è tutto dire. Nel libro uscito per i tipi die Editoriale Scientificapiagnucola e ripercorre gli attacchi e le critiche da lui subite quando decise di candidarsi – lui ...