(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Nel Consiglio dei ministri di, che reca all'ordine del giorno solo leggi regionali, dovrebbero arrivare anche leda assegnare ai. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo. Non è escluso, inoltre, che sul tavolo del Cdm giunga anche la nomina dei vertici dellefiscali, con la probabile conferma di Marcello Minenna alla guida delle Dogane ed Ernesto Maria Ruffini alle Entrate. L'unico passaggio di consegne potrebbe riguardare l'agenzia del Demanio, dove Antonio Agostini potrebbe essere sostituito da Alessandra Dal Verme.

Advertising

TV7Benevento : **Governo: verso deleghe a viceministri domani in Cdm, attesa per nomine Agenzie fiscali**... - CesareVanzetti : @robyvise64 @neuroniliberi @RaffyM48 @PoliticaPerJedi Tutti vedono che Renzi dopo aver parlato con Verdini ha cambi… - Beatrix_aka_BM : RT @HSkelsen: Mi manda fuori di testa che #Renzi, che nel suo governo sono state approvate le unioni civili, che è stato accogliente verso… - shadesofamnesia : RT @yleniaindenial: sono arrivata al limite massimo della sopportazione verso il 2021 e questo governo - RaiSport : ? #Euro2021: dopo #Dublino anche #Bilbao verso il forfait Il presidente del governo basco: 'Impossibile soddisfare… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo verso

Il Tempo

L'obiettivo è muoversiun futuro a basso contenuto di plastica, ma si tratta anche di un ... Il "GloLitter" viene attuato con i finanziamenti iniziali stanziati daldella Norvegia tramite ...... i caccia della coalizione internazionale a guida saudita che sostiene ildel presidente ...aveva anche detto in precedenza di aver distrutto un missile balistico lanciato dagli huthila ...L’Agenzia iraniana per l’Energia Atomica (AEOI) ha confermato che lo scorso anno, l’estrazione di uranio naturale è cresciuta in Iran da 4 a 37 tonnellate, superando i ...Secondo Fineco Asset Management la riduzione dei diritti a Hong Kong e il trattamento degli Uiguri nel nord-ovest del paese sono questioni chiave. Le sanzioni hanno avuto impatti negativi significativ ...