Gli artigiani del presepe | San Gregorio nel mirino degli immobiliaristi Se non ripartono gli affari costretti a vendere

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Cedesi attività è un atto provocatorio non stiamo chiudendo ma ci sono botteghe in forte difficoltà in una strada come SanArmeno che è unica al mondo, fatta solo didi presepi artigianali. Se anche una di queste botteghe chiude, ha perso l’artigiano ma perde Napoli”. Così Serena D’Alessandro vicepresidente e portavoce del borgo dei pastorai di via SanArmeno a Napoli, una strada che da novembre a Natale ogni anno è affollata di turisti da tutto il mondo, tanto che il vicolo viene diviso a metà con sensi unici pedonali, frequentata da decine di migliaia di turisti per tutto l’anno ma deserta da un anno e in cui oggi i 40 pastorai hanno esposto un cartello “cedesi SanArmeno”. “Possiamo resistere fino a giugno, luglio. Ma se da novembre non torna normale questa strada ‘Nun m’o fir ...