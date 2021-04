Giornata del mare e della cultura marinara, il messaggio di Teresa Bellanova (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Per l’Italia, circondata dal Mediterraneo, la cultura del mare rappresenta un elemento identitario imprescindibile e un inestimabile motore di sviluppo. Per questo la Giornata dedicata al mare e alla cultura marinara rappresenta un momento fondamentale per diffondere consapevolezza e coscienza di questo nostro enorme patrimonio economico, culturale, sociale, ambientale, e delle sue risorse, per assicurarne la salvaguardia e la difesa da parte di tutti. Un lavoro portato avanti egregiamente anche dal nostro Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che ha deciso di diffondere la cultura del mare nelle scuole, per insegnare ai più piccoli la necessaria tutela delle nostre acque marittime. A loro ancora una volta il ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Per l’Italia, circondata dal Mediterraneo, ladelrappresenta un elemento identitario imprescindibile e un inestimabile motore di sviluppo. Per questo ladedicata ale allarappresenta un momento fondamentale per diffondere consapevolezza e coscienza di questo nostro enorme patrimonio economico,le, sociale, ambientale, e delle sue risorse, per assicurarne la salvaguardia e la difesa da parte di tutti. Un lavoro portato avanti egregiamente anche dal nostro Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che ha deciso di diffondere ladelnelle scuole, per insegnare ai più piccoli la necessaria tutela delle nostre acque marittime. A loro ancora una volta il ...

