Ginnastica, come sta l’Italia verso gli Europei? Positività e vaccino complicano la marcia, ma c’è ottimismo (Di lunedì 12 aprile 2021) La sfortuna sembra davvero perseguitare l’Italia, come ha tra l’altro dichiarato il DT Enrico Casella. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019, la nostra Nazionale di Ginnastica artistica si è vista rinviare le Olimpiadi di dodici mesi proprio nel suo momento migliore e ha poi dovuto fare i conti con una stagione sostanzialmente privata di tutti gli eventi internazionali. Il grande ritorno in pedana, fuori dai confini del Bel Paese, è previsto per gli Europei (21-25 aprile, a Basilea), ma il momento non è dei migliori in seno al gruppo. Il motivo è molto semplice ed è sempre legato al Covid-19. Nell’ultimo mese, infatti, si sono registrate alcune Positività e gli allenamenti sono stati fortemente condizionati. La Brixia Brescia ha tra l’altro saltato la ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) La sfortuna sembra davvero perseguitareha tra l’altro dichiarato il DT Enrico Casella. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019, la nostra Nazionale diartistica si è vista rinviare le Olimpiadi di dodici mesi proprio nel suo momento migliore e ha poi dovuto fare i conti con una stagione sostanzialmente privata di tutti gli eventi internazionali. Il grande ritorno in pedana, fuori dai confini del Bel Paese, è previsto per gli(21-25 aprile, a Basilea), ma il momento non è dei migliori in seno al gruppo. Il motivo è molto semplice ed è sempre legato al Covid-19. Nell’ultimo mese, infatti, si sono registrate alcunee gli allenamenti sono stati fortemente condizionati. La Brixia Brescia ha tra l’altro saltato la ...

Advertising

rosiierix : e ginnastica artistica mannaggia a quei body di merda che a volte costavano come l'anima di cristo - M00NSWU : certo che avere come prof di ginnastica un uomo bianco etero omofobo razzista maschilista che sminuisce e sottovalu… - ReErthu : @sscnapoli @Lor_Insigne @BasketNapoli come vedi Abbiamo fatto una ginnastica più approfondita perché più articolate - Annie2___ : buongiorno un cazzo. non ho dormito un cazzo come sempre e mi é arrivato il ciclo e oggi ho due ore di ginnastica. fuck - innerchildsoft : Ma raga come faccio per ginnastica col Ramadan??? Non mi ricordo più come ho fatto gli anni scorsi rippp se chiedo… -