Gigliola Cinquetti si vaccina in diretta TV a «Oggi è un altro Giorno»

(Di lunedì 12 aprile 2021)è un, classe 1947, è pronta per essereta e ha deciso di farlo inTV. La cantante di Non ho l’età, da tempo tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone aè un, nella giornata di domani – martedì 13 aprile – riceverà la sua prima dose di vaccino AstraZeneca. “Domani la nostrasi vaccinerà inperché, giustamente, abbiamo deciso di dare il buon esempio” annuncia la conduttrice nellaodierna. La, ospite in studio, ci tiene a spiegare l’importanza del vaccino, lanciando un messaggio chiaro e ...

Advertising

fabiofabbretti : Gigliola Cinquetti si vaccina in diretta TV a #OggiEUnAltroGiorno - Barabba1 : RT @KyriakosJabo: Rita Dalla Chiesa prenda esempio da Gigliola Cinquetti che si farà vaccinare con Astrazeneca! Ma la differenza culturale… - Usaunaltronome : RT @KyriakosJabo: Rita Dalla Chiesa prenda esempio da Gigliola Cinquetti che si farà vaccinare con Astrazeneca! Ma la differenza culturale… - KyriakosJabo : Rita Dalla Chiesa prenda esempio da Gigliola Cinquetti che si farà vaccinare con Astrazeneca! Ma la differenza cult… - altrogiornorai1 : I nostri #AffettiStabili oggi ?? @JessicaMorlacc2 @Massimo20_IT e Gigliola Cinquetti #OggièUnAltroGiorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigliola Cinquetti

Il Corriere della Città

Il Festival sarà vinto da Modugno e, ma le maggiori vendite di dischi saranno per Celentano e Caterina con oltre un milione di copie. La carriera di cantante non è durata molto, ...Il festival lo vinsero Domenico Modugno econ 'Dio come ti amo' ma 'Nessuno mi può giudicare' vendette un milione di copie e occupò per undici settimane il primo posto della ...Gigliola Cinquetti, classe 1947, è pronta per essere vaccinata e ha deciso di farlo in diretta TV. La cantante di Non ho l’età, da tempo tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone a Oggi è un altro ...A colpire però sono state le parole che lei stessa ha detto nei primi minuti della trasmissione insieme ad una delle sue ospite fisse, ovvero la cantante Gigliola Cinquetti. “Farò il vaccino in ...